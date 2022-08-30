Başkan Erdoğan Kara Harp Okulu Diploma Töreni’nde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde kritik açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin darbeci zihniyetten sıyrıldığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye artık darbeci zihniyetin 70 yıl boyunca örselediği askeri eğitim ve öğretim sistemini tamamen terk etmiştir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bölgesinde oyuncu değiştirici bir aktör olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Ülkemizi 2053'e hazırlarken en büyük güç ordumuzdur" şeklinde konuştu. Ekonomide atılan adımları da değerlendiren "Yılbaşından itibaren somut sonuçlar almaya başlayacağız" dedi.