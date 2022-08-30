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Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir dünya evine girdi

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir dünya evine girdi
30.08.2022 19:02 - Son Güncelleme: 30.08.2022 19:04

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Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir evlendi. Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen törenle dünyaevine giren ünlü çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı ve Faruk Turgut yaptı. İşte düğünden görüntüler…

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Magazin dünyasının merakla beklediği düğün gerçekleşti ve şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir dünyaevine girdi. 26 Ağustos'ta nikah masasına oturmayı planlayan çift, olumsuz hava koşulları nedeniyle düğün törenlerini 28 Ağustos'a gün ertelemişti. Beklenen tören dün akşam Sarıyer'deki bir otelde gerçekleşti. Demet Özdemir törende iki gelinlik giydi. Sanat dünyasından çok sayıda isimin katıldığı törende ünlü çift, "sonsuza kadar evet" diyerek evlendi. Ünlü çiftin nikah şahitliğini ise Acun Ilıcalı ve Faruk Turgut yaptı. Oğuzhan Koç'un, eşine yaklaşık 850 bin lira değerinde bir gerdanlık hediye ettiği öğrenildi.

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