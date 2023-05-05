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Başak Dizer biricik eşi Kıvanç Tatlıtuğ etiketleyip bir video paylaştı: ''Savaşa giderim, net''

Başak Dizer biricik eşi Kıvanç Tatlıtuğ etiketleyip bir video paylaştı: ''Savaşa giderim, net''
05.05.2023 12:01

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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer aşkını haykırdı ortalık yıkıldı. Serenay Sarıkaya ile o sahnesi dedikodu kazanını kaynatmıştı... Son dönemde rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile gündemden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in paylaşımlarıyla bir kez daha adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un fotoğraflarını paylaştı. Ünlü stilist daha sonra da "Eşini nasıl seçmelisin?" başlıklı bir video paylaştı ve Tatlıtuğ'u etiketleyerek "Savaşa da giderim net" dedi. İşte gündeme bomba gibi düşen o paylaşım...

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