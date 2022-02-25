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Ayten Erman öldü mü? Yeşilçam yıldızı Ayşen Gruda'nın ablasından kahreden haber geldi! Ayten Erman kimdir?

Ayten Erman öldü mü? Yeşilçam yıldızı Ayşen Gruda'nın ablasından kahreden haber geldi! Ayten Erman kimdir?
25.02.2022 00:57 - Son Güncelleme: 25.02.2022 01:16

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Son dakika: Ayten Erman’dan kahreden haber! Yeşilçam yıldızı Ayşen Gruda’nın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Ayten Erman’dan acı haber geldi. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerde rol alan Ayten Erman, bir süredir mücadele ettiği koronavirüse yenik düştü. İşte detaylar...

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Türk sinema dünyasının duayen isimleri arasında yer alan Ayten Erman, bir süredir mücadele ettiği koronavirüse yenik düştü.

Erman'ın vefatı başta sevenleri olmak üzere tüm sanat dünyasını yasa boğdu.

Türk sanat camiası, usta oyuncu Ayten Erman'dan gelen haberle yasa boğuldu.

Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Erman, hastalığı atlatamayarak hayata veda etti.

AYŞEN GRUDA'NIN ABLASI
Erman aynı zamanda usta oyuncu Ayşen Gruda'nın kardeşi olması sebebiyle de tanınıyordu. Gruda ise 23 Ocak 2019'da vefat etmişti.

AYTEN ERMAN KİMDİR?
Ayten Erman aynı zamanda Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller aldı. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu var. Cennet Mahallesi (2004), Kaygısızlar (1994) ve Bombacı (1988) gibi yapımlarla tanındı.

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