Türk sinema dünyasının duayen isimleri arasında yer alan Ayten Erman, bir süredir mücadele ettiği koronavirüse yenik düştü.

Erman'ın vefatı başta sevenleri olmak üzere tüm sanat dünyasını yasa boğdu.

Türk sanat camiası, usta oyuncu Ayten Erman'dan gelen haberle yasa boğuldu.

Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Erman, hastalığı atlatamayarak hayata veda etti.

AYŞEN GRUDA'NIN ABLASI

Erman aynı zamanda usta oyuncu Ayşen Gruda'nın kardeşi olması sebebiyle de tanınıyordu. Gruda ise 23 Ocak 2019'da vefat etmişti.

AYTEN ERMAN KİMDİR?

Ayten Erman aynı zamanda Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablası. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanında Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ve müzikallerde roller aldı. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu var. Cennet Mahallesi (2004), Kaygısızlar (1994) ve Bombacı (1988) gibi yapımlarla tanındı.