Hakan Sabancı'yı ifşa eden Aygün Aydın akıllanmıyor! Bakın cezaevinden çıkar çıkmaz ilk işi ne oldu

Hakan Sabancı'yı ifşa eden Aygün Aydın akıllanmıyor! Hakan Sabancı ile ilişkilerini ispatlamak amacıyla yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın, peş peşe yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aydın'ın paylaşımlarından rahatsız olan ünlü iş insanı Hakan Sabancı ise koruma kararı aldırmıştı. Ancak Aygün Aydın, uzaklaştırma kararını ihlal etti ve 3 günlük hapis cezasına çarptırıldı. Bugün cezaevinden çıkan Aydın'ın ilk işi ise Instagram hesabından açıklama yapmak oldu. Açıklamasında Sabancı'yı hedef alan Aygün, açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Aygün Aydın'ın bomba etkisi yaratan o sözleri…

12.07.2021 22:30 - Son Güncelleme: 12.07.2021 22:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





