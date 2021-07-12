Hakan Sabancı'yı ifşa eden Aygün Aydın akıllanmıyor! Bakın cezaevinden çıkar çıkmaz ilk işi ne oldu
Hakan Sabancı'yı ifşa eden Aygün Aydın akıllanmıyor! Hakan Sabancı ile ilişkilerini ispatlamak amacıyla yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın, peş peşe yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aydın'ın paylaşımlarından rahatsız olan ünlü iş insanı Hakan Sabancı ise koruma kararı aldırmıştı. Ancak Aygün Aydın, uzaklaştırma kararını ihlal etti ve 3 günlük hapis cezasına çarptırıldı. Bugün cezaevinden çıkan Aydın'ın ilk işi ise Instagram hesabından açıklama yapmak oldu. Açıklamasında Sabancı'yı hedef alan Aygün, açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Aygün Aydın'ın bomba etkisi yaratan o sözleri…
12.07.2021 22:30
- Son Güncelleme: 12.07.2021 22:30
Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın kendisi hakkında çıkartmış olduğu uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için 3 günlük hapis cezasına çarptırılmıştı.
Bugün cezaevinden çıkan Aydın'ın ilk işi ise Instagram hesabından açıklama yapmak oldu. Instagram'ın hikaye kısmında açıklamada bulunan Aynur Aydın, şu ifadeleri kullandı:
"Senin kötürüm olduğunu görmeden ölmeyeceğim! Kendi bebeğinin ultrasonunu paylaşmak da suçmuş ülkede meğer!
Sen beni nasıl o katillerin, böceklerin içine atıp öldürmeye çalıştıysan; andım olsun, seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim.
Allah bin türlü belanı versin senin hadsiz, şerefsiz herif. Duygularımla oynayıp, beni hamile bırakırken her şey iyi, hoştu. Herkes öğrenince mi rahatsız oldu?