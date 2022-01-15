Avatar Atakan'ın eşinden 'Survivor' paylaşımı!

Geçtiğimiz yıllarda Survivor'a damga vuran isimlerin bir arada olduğu Survivor 2022 All Star'ın iddialı yarışmacılarından Çağan Atakan Arslan, bu akşam yayınlanan ilk bölümle izleyici karşısına çıktı. Ünlü sporcu ve oyuncu Atakan Arslan'ın 2017 yılında nikah masasına oturduğu eşi Serap Korkmaz ise ilk bölüm öncesi sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Oğlu Leon Aslan'ın fragmanı izlediği anları yayınlayan Korkmaz, paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Leon Aslan sevimli halleriyle sosyal medyaya damga vururken art arda paylaşımlarda bulunan Serap Korkmaz güzelliğiyle beğeni topladı. İşte Çağan Atakan Arslan'ın biricik eşi ve minik oğlu...