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Atv Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Vahşice öldürülen Mustafa Kut'un katili kim? O isim canlı yayını birbirine kattı

Atv Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Vahşice öldürülen Mustafa Kut'un katili kim? O isim canlı yayını birbirine kattı! Son günlerde Balıkesir cinayeti olarak hafızalarda yer edinen Mustafa Kut'un ölümüne ilişkin olayda çarpıcı iddialar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. 3 yıl önce vahşice katledilen Mustafa Kut'un katil ya da katilleri aranıyor. Cinayette şüpheli gösterilen Ramazan Şahin'in Mustafa Kut'un eşi Dürdane Kut'a yazdığı aşk mektupları başta Müge Anlı olmak üzere stüdyodakileri şaşkına çevirdi. Ancak bu hafta ortaya atılan bir başka iddia kafaları karıştırdı. Mustafa Kut kıskançlık nedeni ile mi öldürüldü? Katil Ramazan Şahin mi, Ersin Çetinkaya mı yoksa bir başka isim mi? Cinayet yasaklı bitki için mi işlendi yoksa talihsiz adam yasak aşk kurbanı mı oldu? İşte 8 Ekim 2021 Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...

08.10.2021 11:41 - Son Güncelleme: 08.10.2021 12:20
Atv Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Vahşice öldürülen Mustafa Kut’un katili kim? O isim canlı yayını birbirine kattı

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYININDA ORTALIK KARIŞTI!

Vahşice öldürülen Mustafa Kut'un katili kim? O isim canlı yayını birbirine kattı! İşte 8 Ekim Atv Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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Atv Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Vahşice öldürülen Mustafa Kut’un katili kim? O isim canlı yayını birbirine kattı

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert pek çok vakayı ele almaya ve aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı yine çok konuşulacak bir olayla gündemde.

Atv Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Vahşice öldürülen Mustafa Kut’un katili kim? O isim canlı yayını birbirine kattı

Kendisine ait tarlada sırtından vurularak öldürülen eşi Mustafa Kut'un katilini aramak için Müge Anlı canlı yayınına çıkan Dürdane Kut, kendisine saplantılı aşk mektupları gönderen Ramazan Şahin'i cinayetle suçladı.

Atv Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Vahşice öldürülen Mustafa Kut’un katili kim? O isim canlı yayını birbirine kattı

Ramazan Şahin'in evli Dürdane Kut'a yazdığı mektuptaki 'Koca ineğim, tavşanım, civelek Dürdanem' sözleri çok konuşulurken Ramazan Şahin, Müge Anlı canlı yayınında soluğu aldı. Ardından canlı yayında gelen iddialar ise stüdyoyu karıştırdı.

Atv Müge Anlı canlı yayınında ortalık karıştı! Vahşice öldürülen Mustafa Kut’un katili kim? O isim canlı yayını birbirine kattı

Önceki gün yayın sonuna doğru Balıkesir'den bağlanan Sezer Kaya isimli şahıs, Ersin Çetinkaya isimli kişinin, 'Gitsinler baksınlar bakalım bir tane parmak izi bıraktım mı?' dediğin ileri sürdü.

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