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Aslı Enver sosyal medyayı kasıp kavurdu! Enver'in bikinili tatil pozuna hayranları iltifat yağdırdı

Aslı Enver sosyal medyayı kasıp kavurdu! Enver'in bikinili tatil pozuna hayranları iltifat yağdırdı
13.07.2021 11:12
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Aslı Enver bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Bir süredir ekranlardan uzak olan ve geçen haftalarda Sarp Batur ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Aslı Enver, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, bikinisi ile güneşlendiği anlara ait bir karesini Instagram hesabında paylaştı. Enver'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vururken hayranları ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. İşte Aslı Enver'in tatil pozu…


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