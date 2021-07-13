Aslı Enver bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu hayranları iltifat yağdırdı
Aslı Enver bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Bir süredir ekranlardan uzak olan ve geçen haftalarda Sarp Batur ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Aslı Enver, şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu, bikinisi ile güneşlendiği anlara ait bir karesini Instagram hesabında paylaştı. Enver'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vururken hayranları ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu. İşte Aslı Enver'in tatil pozu…
13.07.2021 01:47
- Son Güncelleme: 13.07.2021 01:47
Aslı Enver bikinisini giydi tatil pozunu verdi! Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Aslı Enver, son olarak Sarp Batur ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.
Enver şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla çok konuşuldu. Tatil sezonunu açan oyuncu, bikinisi ile güneşlenirken verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.
Ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda hayran sayfası tarafından paylaşılarak kısa süre içinde gündem oldu.
Enver hayranları, "Yaz şimdi geldi", "Gözümüz gönlümüz açıldı", "Göz kamaştıran bir güzellik" yorumlarında bulunarak oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.
Öte yandan fotoğrafta oldukça neşeli görünen Enver için "Sen hep gül", "Dünyanın en gülüşüne sahip" yorumları da yapıldı.