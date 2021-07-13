Haberler Video Magazin Videoları Masterchef Somer Sivrioğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı

Masterchef Somer Sivrioğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı

Masterchef Somer Sivrioğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı
13.07.2021 11:12
Ana Sayfa 08:48
Beyoğlu'ndan akılalmaz olay!...
Ana Sayfa 00:53
Aslı Enver bikinisini giydi...
Ana Sayfa 00:53
Demet Akalın Bodrum...
Ana Sayfa 11:38
'Biz bu olaylara boyun...
Ana Sayfa 00:24
Hülya Avşar çiçekli...
Ana Sayfa 01:38
Irak’ta hastanede yangın...
Ana Sayfa 00:18
Selma Ergeç beyaz bikinisiyle...
Ana Sayfa 01:21
Bayramda otoyol-köprü geçişi...
Ana Sayfa 01:40
Başkan Erdoğan’dan aşı çağrısı
Ana Sayfa 01:00
Jandarmadan nefes kesen...
Ana Sayfa 00:51
Hisar O+ Seri Üretim...
Ana Sayfa 00:21
Fahriye Evcen’den baş döndüren...

Somer Sivrioğlu Masterchef'in merak edilen isimerinden biri. MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem karısını aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu, 1 milyonu aşkın takipçisi bulunmasına rağmen özel hayatını gözlerden uzak tutmayı başarıyor. Somer Sivrioğlu hakkında en çok merak edilen detay aslen nereli olduğu. İstanbul, Kadıköy'de doğduğu bilinen Somer Sivrioğlu bakın aslen nereli çıktı. İşte Somer Sivrioğlu'nun memleketi.


SOMER SİVRİOĞLU

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğan Somer Sivrioğlu aslen Eskişehirlidir.

Magazin Videoları