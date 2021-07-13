Masterchef Somer Sivrioğlu bakın aslen nereliymiş! Duyan inanmadı

Somer Sivrioğlu Masterchef'in merak edilen isimerinden biri. MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem karısını aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu, 1 milyonu aşkın takipçisi bulunmasına rağmen özel hayatını gözlerden uzak tutmayı başarıyor. Somer Sivrioğlu hakkında en çok merak edilen detay aslen nereli olduğu. İstanbul, Kadıköy'de doğduğu bilinen Somer Sivrioğlu bakın aslen nereli çıktı. İşte Somer Sivrioğlu'nun memleketi.

SOMER SİVRİOĞLU

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğan Somer Sivrioğlu aslen Eskişehirlidir.