Aşkını ifşa eden Hadise, Kaan Yıldırım'ın Benek isimli köpeğiyle bir poz daha verdi /Video 18.02.2020 12:17

Hadise, geçtiğimiz hafta oyuncu Kaan Yıldırım'ın Benek isimli köpeğiyle poz vermişti. Bu kareyle de aşkını ifşa eden seksi şarkıcı, dün yine aynı köpekle selfie çekti. Bu paylaşım "Hadise artık aşkını saklamıyor" dedirtti...

Hadise, geçtiğimiz hafta oyuncu Kaan Yıldırım'ın Benek isimli köpeğiyle poz vermişti. Bu kareyle de aşkını ifşa eden seksi şarkıcı, dün yine aynı köpekle selfie çekti. Bu paylaşım "Hadise artık aşkını saklamıyor" dedirtti...