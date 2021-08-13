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Arzum Onan yıllara meydan okumaya devam ediyor! Sarı bikinisiyle görüntülenen Onan güzelliğiyle gençleri cebinden çıkarıyor

Arzum Onan yıllara meydan okumaya devam ediyor! Sarı bikinisiyle görüntülenen Onan güzelliğiyle gençleri cebinden çıkarıyor
13.08.2021 15:27 - Son Güncelleme: 13.08.2021 15:27
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Ünlü oyuncu ve heykeltıraş Arzum Onan, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 20 yaşındayken kazandığı Miss Turkey ile hayatlarımıza giren Arzum Onan şimdilerde ekranlardan uzak. 1996 yılında Mehmet Aslantuğ'yla hayatını birleştiren Arzum Onan şimdilerde heykeltraşlık yapıyor. Aynı zamanda pek çok markanın reklam yüzü olan Arzum Onan, tatil fotoğraflarıyla ortalığı salladı. Eski Türkiye güzeli olan oyuncu denize girerken objektife takıldı. 47 yaşındaki Onan yıllara meydan okuyan düzgün fiziğiyle dikkat çekti.


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