Songül Karlı dans şovunu paylaştı, sosyal medya yıkıldı!

Attığı her adımla adından söz ettiren Songül Karlı, özellikle sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Sütyensiz spor paylaşımı ve bornozlu pozlarıyla uzun bir süre gündem olan Karlı, bu kez sahne aldığı organizasyonda dans ettiği anları paylaştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan şarkıcının bu paylaşımı da en az diğerleri kadar ilgi gördü. Karlı için 'Maşallah, dost düşman çatlatır bu video', 'Muhteşemsin' gibi yorumlar yapıldı. İşte Songül Karlı'nın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...