Arzum Onan hiç çekinmeden yıllara meydan okuyor sarı bikinisiyle ortalığı sallıyor! 47 yaşındaki güzel gençleri cebinden çıkarıyor
Ünlü oyuncu ve heykeltıraş Arzum Onan, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 20 yaşındayken kazandığı Miss Turkey ile hayatlarımıza giren Arzum Onan şimdilerde ekranlardan uzak. 1996 yılında Mehmet Aslantuğ'yla hayatını birleştiren Arzum Onan şimdilerde heykeltraşlık yapıyor. Aynı zamanda pek çok markanın reklam yüzü olan Arzum Onan, tatil fotoğraflarıyla ortalığı salladı. Eski Türkiye güzeli olan oyuncu denize girerken objektife takıldı. 47 yaşındaki Onan yıllara meydan okuyan düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
12.08.2021 08:58
- Son Güncelleme: 13.08.2021 15:28
Kendisi gibi oyuncu olan Mehmet Aslantuğ (59) ile 25 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Arzum Onan (47), önceki gün Çeşme'de bulunan bir plajda görüntülendi.
1993 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye Güzeli, aynı yıl Miss Europe yarışmasında Avrupa Güzeli seçilen Arzum Onan, İzmir Çeşme'de tatil yapıyor.
Yaklaşık yarım saat boyunca Ege'nin serin sularının keyfini çıkaran Arzum Onan, daha sonra arkadaşıyla sohbet ederek locasına gitti.
SIFIR MAKYAJ ARZUM
Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olmayı başaran Arzum Onan, yakın zamanda saçlarını kısacık kestirip imaj tazelemişti.