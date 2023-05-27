Haberler Magazin Videoları Arzum Onan “Bu çok komik bir durum” deyip reddetti! 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanacaklardı! Son hali konuşuldu...

Arzum Onan “Bu çok komik bir durum” deyip reddetti! 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanacaklardı! Son hali konuşuldu...

Arzum Onan “Bu çok komik bir durum” deyip reddetti! 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanacaklardı! Son hali konuşuldu...
27.05.2023 16:18

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1 Ağustos 1996'da dünyaevine giren Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'dan geçen haftalarda kötü haber geldi. Can Aslantuğ adında bir oğlu bulunan çiftin 27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldığı öğrenildi. Boşanma haberleriyle birçok iddia ortaya atılırken Onan, sosyal medya hesabında açıklama yaparak konuşulanların aksine şiddetin söz konusu olmadığını söyledi. 5 gün sonra 27 yıllık eşinden boşanacak olan Onan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Son haliyle dikkat çeken Onan'a boşanma ile ilgili sorular yöneltildi. İşte detaylar...

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