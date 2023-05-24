5 gün sonra 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ ile boşanacaklardı! Arzum Onan “Bu çok komik bir durum” deyip reddetti! Son hali konuşuldu...
1 Ağustos 1996'da dünyaevine giren Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'dan geçen haftalarda kötü haber geldi. Can Aslantuğ adında bir oğlu bulunan çiftin 27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldığı öğrenildi. Boşanma haberleriyle birçok iddia ortaya atılırken Onan, sosyal medya hesabında açıklama yaparak konuşulanların aksine şiddetin söz konusu olmadığını söyledi. 5 gün sonra 27 yıllık eşinden boşanacak olan Onan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Son haliyle dikkat çeken Onan'a boşanma ile ilgili sorular yöneltildi. İşte detaylar...
24.05.2023 18:44 - Son Güncelleme: 24.05.2023 18:44
Mehmet Aslantuğ, 1994 yılında Arzum Onan'ı arayarak iş teklifinde bulundu ve ikili ertesi gün buluştu. İki gün sonra da Aslantuğ, Onan'a evlenme teklifi etti.
Ancak Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'dan geçen haftalarda kötü haber geldi. Ünlü çiftin 27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldığı öğrenildi.
Psikolojik şiddet gördüğü söylenen Arzum Onan'ın aralık ayında Caddebostan'da yaşadıkları evden ayrılıp Göktürk'e yerleştiği ve boşanma davası açtığı iddia edildi.
SUSKUNLUĞUNU BOZDU!
Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülecek davanın psikolojik şiddet gerekçesiyle açıldığı öne sürülürken Arzum Onan, suskunluğunu bozdu ve sosyal medya hesabında şu açıklamada bulundu: