Amsterdam’da Yasemin Sakallıoğlu rüzgarı! Hayranlarını kahkahaya boğdu…

Türk komedi dünyasının yükselen yıldızı Yasemin Sakallıoğlu, gösterisine hem İstanbul’da hem de Türkiye’nin farklı şehirlerinde yoğun bir tempoyla devam ediyor. Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılanan Yasemin Sakallıoğlu önceki gece Amsterdam'da sevenleriyle buluştu. "Dış Güzellik Yasaklansın" diyen ve hatta bu konudaki düşüncelerine kitabında yer veren Yasemin, önceki gece yapılan gösterinin ardından tüm sevenlerinin kitabını imzaladı ve fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Gördüğü ilgiden memnun kalan Sakallıoğlu, 'tekrar geleceğim' diyerek sevenlerine söz verdi.