Şeyma Subaşı Hakan Sabancı ikilisi nikahta görüntülendi! Aygün'den olay sözler gecikmedi!

Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı nikahta ortaya çıktı 'hamileyim' diyen Aygün Aydın'dan olay sözler gecikmedi. Geçtiğimiz hafta Şeyma Subaşı'nı yakın markaja alan Sabancı, Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'i en mutlu gününde yalnız bırakmadı. Nikaha katılan davetliler arasında Dila'nın yakın arkadaşı Şeyma Subaşı da yerini aldı. Hakan ile Şeyma'nın yaptığı paylaşımlar kısa sürede yeni aşk iddiasını alevlendirirken, Aygün Aydın'ın yaptığı yorum herkesi şaşkına çevirdi. "Hakan Sabancı'dan hamileyim" diyerek ortalıkta gezen ve Sabancılarla mahkemelik olan Aygün, bakın neler söyledi.