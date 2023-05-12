Hadise gelinlik Murda damatlıkla... İş arkadaşlığı aşka mı dönüştü merak edilirken o görüntü ağızları açık bıraktı sosyal medya: "Ne oluyor?"

Hadise gelinlik Murda damatlıkla... İş arkadaşlığı aşka mı dönüştü merak edilirken o görüntü ortalığı salladı sosyal medya yıkıldı. "Ne oluyor" , "Hadise yeniden mi evleniyor" yorumları havada uçuşuyor. Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin Murda ile düeti ve birlikte verdiği samimi görüntüler magazin gündeminde 'evliliği bitiren olay' olarak yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde Murda'nın çocuklarının annesiyle ilgili itirafı sonrası Hadise de ilk kez aşk iddialarına yanıt vermişti. Hadise ile Murda'dan gelen yeni paylaşımlar ve saat detayı gündeme bomba gibi düştü.