Alişan ile eşi Buse Varol'un evliliğinde tansiyon yükseldi! Kayınvalide hamlesiyle olay yorumlar peş peşe geldi sahte hesap detayı kafa karıştırdı
Alişan ile eşi Buse Varol'un evliliğinde yeni kriz! Kayınvalidenin o hamlesiyle olay yorumlar peş peşe geldi sahte hesap detayı kafa karıştırdı. Alişan ile eşi Buse Varol'un evliliğinde tansiyon yükseldi. 2 çocuk annesi Buse Varol doğum günü kutlamasıyla gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde. Üçüncü çocuğa yeşil ışık yakan Buse Varol hakkında sosyal medyada yapılan bir yorumu beğenen kayınvalide Suzan Tektaş'ın bu hamlesi iddiaya göre yeni bir krizin fitilini ateşledi. Eşinin doğum gününü kutlayarak annesinin tepkisini çeken Alişan'ın yeğeni ile yeni bir paylaşım yapması sosyal medyayı karıştırdı.
28.03.2023 10:15 - Son Güncelleme: 28.03.2023 10:22
Alişan ile eşi Buse Varol'un evliliğinde tansiyon yükseldi! Kayınvalide hamlesiyle olay yorumlar peş peşe geldi, sahte hesap detayı kafa karıştırdı.
Alişan ile eşi Buse Varol arasında ipler yine gerildi! Boşanmanın eşiğinden dönmüşlerdi, kayınvalide Suzan Tektaş'ın o hamlesi krizi yeniden başlattı.
Alişan ve eşi Buse Varol, önceki gece Etiler'deki Amaya adlı mekândan çıkarken görüntülendi. 34'üncü yaş günü için yemek yemeye geldiklerini söyleyen Varol, "Aslında doğum günüm ayın 25'inde ama bugün arkadaşlarımızla yemek yiyelim dedik. Birlikte kutladığımız 6'ncı doğum günümüz" dedi.