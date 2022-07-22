Ali Sunal'ın programına damga vurmuştu! İşte Kenan Işık'ın gözlerden uzak büyüyen oğlu Mehmet Işık...

Bir süredir komada olan ve evinde tedavi gören Kenan Işık'ın gözden uzak iki oğlu bulunuyor. 2017 yılında Ali Sunal'ın sunduğu "Bir Sorun Mu Var?" programına katılan küçük oğlu Mehmet Işık ünlü sunucuyu duygulandırmıştı. İşte Ali Sunal'ın Kenan Işık'tan sonra oğluyla çalışıyor olmaktan duyduğu mutluluğu anlatırken duygusal anların yaşandığı o anlar...

"KENAN IŞIK BIRAKTIĞINIZ GİBİ"

Ünlü sunucunun sağlık durumuna ilişkin geçtiğimiz aylarda yakın arkadaşı Ozan Zeybek bilgi vermişti. Zeybek, usta sanatçının sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."

'VÜCUDUNU KENDİSİ TUTABİLİYOR'

Öte yandan iki yıl önce Yüksel Altuğ, Kenan Işık'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurmuş ve "Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş. Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz" demişti.

'BAKIŞLARIYLA ETRAFINDAKİLERİ TAKİP EDEBİLİYOR'

Aytuğ, sözlerine; "Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" diye devam etti.

EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu haberlerin ardından Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yapmış ve "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

ALİ SUNAL'I DUYGULANDIRAN TESADÜF!

Ali Sunal, Kenan Işık'tan sonra oğluyla çalışınca gözleri doldu.Usta tiyatrocu Kenan Işık'ın küçük oğlu Mehmet Işık, 2017 yılında Ali Sunal'ın sunduğu "Bir Sorun Mu Var?" programında daimi Yarışmacı olmuştu.O yıl özel bir üniversitede Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü öğrencisi olan Mehmet Işık, babası Kenan Işık'ın izinden gidip oyunculuk yapmak istiyor.Öte yandan Kenan Işık'ın oğluyla yarışma programında yolu kesişen Ali Sunal, ilginç de bir tesadüf yaşadığını dile getirdi.Sanat dünyasında babası Kemal Sunal'ın bayrağını taşıyan Ali Sunal, 2004 yılında "Sayın Bakanım" adlı dizide Kenan Işık'ın özel kalemi Cömert rolüne hayat vermişti.Ali Sunal, 13 yıl sonra bu kez usta "ustam" dediği tiyatrocu Kenan Işık'ın oğluyla çalışacağını öğrenince duygulu anlar yaşadı.Çekimler sırasında da hem Mehmet Işık'ın hem de Ali Sunal'ın Kenan Işık'la ilgili konuşurken gözleri doldu.