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Ali Atay’ın Leyla ile Mecnun paylaşımı olay oldu! Oğlu Fikret Ali’yle objektif karşısına geçti eşi Hazal Kaya’dan yanıt gecikmedi

Ali Atay’ın Leyla ile Mecnun paylaşımı olay oldu! Oğlu Fikret Ali’yle objektif karşısına geçti eşi Hazal Kaya’dan yanıt gecikmedi
10.06.2021 18:36
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Ali Atay'ın Leyla ile Mecnun paylaşımı olay oldu! Oğlu Fikret Ali'yle objektif karşısına geçti… 2014 yılında ekranlara veda eden Leyla ile Mecnun, 7 yıl aradan sonra tekrar ekranlara dönüyor. Dizi hayranlarını sevindiren müjdeli haberin ardından Leyla ile Mecnun oyuncuları, sosyal medya hesaplarında art arda paylaşımlarda bulunmaya başladı. Dizinin başrol oyuncusu Ali Atay da oğlu Fikret Ali ile yaptığı paylaşıma "Fiko Mecnun'a yetişti, inanamıyorum" notunu düştü. Hazal Kaya ise Ali Atay'ın oğluyla yaptığı paylaşıma verdiği cevapla dikkat çekti. İşte detaylar…


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