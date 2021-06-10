Ali Atay’ın Leyla ile Mecnun paylaşımı olay oldu! Oğlu Fikret Ali’yle objektif karşısına geçti eşi Hazal Kaya’dan yanıt gecikmedi
Ali Atay'ın Leyla ile Mecnun paylaşımı olay oldu! Oğlu Fikret Ali'yle objektif karşısına geçti… 2014 yılında ekranlara veda eden Leyla ile Mecnun, 7 yıl aradan sonra tekrar ekranlara dönüyor. Dizi hayranlarını sevindiren müjdeli haberin ardından Leyla ile Mecnun oyuncuları, sosyal medya hesaplarında art arda paylaşımlarda bulunmaya başladı. Dizinin başrol oyuncusu Ali Atay da oğlu Fikret Ali ile yaptığı paylaşıma "Fiko Mecnun'a yetişti, inanamıyorum" notunu düştü. Hazal Kaya ise Ali Atay'ın oğluyla yaptığı paylaşıma verdiği cevapla dikkat çekti. İşte detaylar…
10.06.2021 02:38
- Son Güncelleme: 10.06.2021 02:38
2014 yılında ekranlara veda eden Leyla ile Mecnun, 7 yıl aradan sonra tekrar ekranlara dönüyor. Dizi hayranlarını sevindiren müjdeli haberin ardından Leyla ile Mecnun oyuncuları, sosyal medya hesaplarında art arda paylaşımlarda bulunmaya başladı.
Dizinin başrol oyuncusu Ali Atay, oğlu Fikret Ali ile setteki makyaj masasında verdiği pozu "Fiko Mecnun'a yetişti, inanamıyorum" notuyla Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.
Ali Atay'ın binlerce yorum ve beğeni alan paylaşımına Hazal Kaya da kayıtsız kalmadı. Ünlü oyuncu, eşinin paylaşımına "Ah… Size çok aşığım" yorumunda bulunurken kendi sayfasında yayınladığı fotoğrafla dikkat çekti.
Kaya, Ali Atay ve Fikret Ali'nin makyaj masasında verdiği poz ile aylar önce oğluyla çektirdiği benzer fotoğrafı peş peşe kendi Instagram hesabında paylaştı.
Güzel oyuncu, paylaşımının altına ise "Benzer işler. Aşkım biz de birbirimize benzemişiz baya. O zaman fiko bana da mı benziyor?" notunu ekledi.