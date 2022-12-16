Aleyna Tilki’den tepki çeken paylaşım! ‘’Ar damarı yırtılmış yanlış anlamışız’’

Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki, geçen günlerde sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak ses tellerinin yırtıldığını ve bu nedenle bir süre şarkı söyleyemeyeceğini duyurmuştu. Aleyna Tilki, şimdi ise bambaşka bir paylaşımla gündem oldu. Gülşen'in bir konserinde giydiği sadece göğüs uçlarını kapatan büstiyer ve siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçen Tilki, yayınladığı fotoğrafın altına "Sürprizim var" notunu ekledi. Tilki'nin paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medyada tepki yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Ar damarı yırtılmış, yanlış anlamışız" ifadelerini kullandı. İşte Aleyna Tilki'nin o paylaşımı ve geren tepkilerden bazıları...