Aleyna Tilki sütyensiz sahneye çıktı yarı çıplak haliyle ilgili bakın neler söyledi! Motor üstündeki iç çamaşırlı pozlarının ardından yine olay olan Tilki gündeme bomba gibi düştü. 'Take It Or Leave It' şarkısı ve klibiyle gündem olan Aleyna Tilki, motor üstünde soyunduğu klibinde eleştirilmişti. Motor üstünde verdiği pozlarla gündemden düşmeyen 22 yaşındaki Aleyna Tilki'nin Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.