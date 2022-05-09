Aleyna Tilki sütyensiz sahneye çıktı yarı çıplak haline bakın neler söyledi! Motor üstündeki iç çamaşırlı pozlarının ardından yine olay
Aleyna Tilki sütyensiz sahneye çıktı yarı çıplak haliyle ilgili bakın neler söyledi! Motor üstündeki iç çamaşırlı pozlarının ardından yine olay olan Tilki gündeme bomba gibi düştü. 'Take It Or Leave It' şarkısı ve klibiyle gündem olan Aleyna Tilki, motor üstünde soyunduğu klibinde eleştirilmişti. Motor üstünde verdiği pozlarla gündemden düşmeyen 22 yaşındaki Aleyna Tilki'nin Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.
09.05.2022 10:19 - Son Güncelleme: 09.05.2022 10:19
Aleyna Tilki sütyensiz sahneye çıktı yarı çıplak haline bakın neler söyledi! Motor üstündeki iç çamaşırlı pozlarının ardından yine olay olan Aleyna kısa sürede gündem oldu.
Aleyna Tilki daha önce Demet Özdemir, Buket Aydın gibi isimlerin giydiği tek düğmeli hırkayla sahneye çıktı.
Jean ve sütyensiz tarzıyla dikkat çeken Aleyna Tilki sahnede frikik verme ihtimaline rağmen korkusuzca dans etti.
Son dönemde 'Take It Or Leave It' klibiyle adından söz ettiren Aleyna Tilki, motor üstündeki halleriyle eleştirilmişti.