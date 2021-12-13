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Aleyna Çalışkan ve Ayşe Yüksel bir araya geldi

Aleyna Çalışkan ve Ayşe Yüksel bir araya geldi
13.12.2021 19:01

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Survivor 2021 bitti, 2022 All-Star kadrosu bile açıklandı ama 2021'deki mevzular bitmek bilmiyor. Yiğit Alp Poyraz ile İsmail Balaban'ın final koltuğuna oturduğu ve İsmail Balaban'ın zaferiyle sonuçlanan Survivor 2021'in, dolaylı yoldan kazananlarından biri de Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. 'Bedelini Ödedim' adlı bir şarkı çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu işte kazanıyor ama özel hayatında kaybettikçe kaybediyor. Aleyna Kalaycıoğlu şu sıralar en büyük iki darbeyi de 'dostum' dediği Aleyna Çalışkan'dan yedi. Önce Batuhan Karacakaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Aleyna Çalışkan şimdi de Aleyna Kalaycıoğlu'nun düşmanı Ayşe Yüksel'le bir araya geldi.

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