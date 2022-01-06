Fırat Altunmeşe 'alayınız sahte' dedi hepsinin üstünü çizdi! İzzet Altınmeşe evladını acı bir şekilde kaybetmiş Fırat ise abisiz kalmıştı...

"Daha çok çıkacaktım yoruldum. Sonra devam edeceğim. Geride kalanların hepsi de ilgimi çekiyor diye bir şey yok. Yani ben seni gerçekten sevebilirim ama yazlıktaki fotoğrafın ya da nişan fotoğrafın ilgilimi çekmiyor. Bazılarınızı da sevmiyorum. Alayınız sahte!" ifadelerine yer verdi.