Fırat Altunmeşe 'alayınız sahte' dedi hepsinin üstünü çizdi! İzzet Altınmeşe evladını acı bir şekilde kaybetmiş Fırat ise abisiz kalmıştı
Fırat Altunmeşe 'alayınız sahte' dedi hepsinin üstünü çizdi! İzzet Altınmeşe evladını acı bir şekilde kaybetmiş Fırat ise abisiz kalmıştı... Instagram hesabından birçok kişiyi sildiğini duyuran Fırat Altunmeşe, "Çoğunuzu takipten çıkıyorum çünkü genel olarak ilgimi çekmediğinizi fark ettim. Bunun sevgiyle, değerle alakası yok ama kırılan varsa hemen takipten çıksın. Zaten hepinizi çok seviyorum da demedim. Öpüyorum…" dedi ve ekledi. Oyuncu Fırat Altunmeşe'nin paylaşımı önce herkesi şaşırttı ardından gündeme bomba gibi düştü.
Fırat Altunmeşe 'alayınız sahte' dedi hepsinin üstünü çizdi! İzzet Altınmeşe evladını acı bir şekilde kaybetmiş Fırat ise abisiz kalmıştı...
Oyuncu Fırat Altunmeşe, kısa süre önce abisi Ali Murat Altunmeşe'yi kaybetti. Daha sonra Altunmeşe, Instagram'da takip ettiği birçok kişiyi sildiğini duyurdu.
"ZATEN HEPİNİZİ ÇOK DA SEVMİYORUM"
Instagram hesabından birçok kişiyi sildiğini duyuran Fırat Altunmeşe, "Çoğunuzu takipten çıkıyorum çünkü genel olarak ilgimi çekmediğinizi fark ettim. Bunun sevgiyle, değerle alakası yok ama kırılan varsa hemen takipten çıksın. Zaten hepinizi çok seviyorum da demedim. Öpüyorum…"
İzzet Altınmeşe'nin oyuncu olan büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti. Altunmeşe'nin ölüm nedeninin kaldığı apartmanın 11'nci katından düştüğü ileri sürüldü.