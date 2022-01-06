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Haberler Magazin Fırat Altunmeşe 'alayınız sahte' dedi hepsinin üstünü çizdi! İzzet Altınmeşe evladını acı bir şekilde kaybetmiş Fırat ise abisiz kalmıştı

Fırat Altunmeşe 'alayınız sahte' dedi hepsinin üstünü çizdi! İzzet Altınmeşe evladını acı bir şekilde kaybetmiş Fırat ise abisiz kalmıştı

Fırat Altunmeşe 'alayınız sahte' dedi hepsinin üstünü çizdi! İzzet Altınmeşe evladını acı bir şekilde kaybetmiş Fırat ise abisiz kalmıştı... Instagram hesabından birçok kişiyi sildiğini duyuran Fırat Altunmeşe, "Çoğunuzu takipten çıkıyorum çünkü genel olarak ilgimi çekmediğinizi fark ettim. Bunun sevgiyle, değerle alakası yok ama kırılan varsa hemen takipten çıksın. Zaten hepinizi çok seviyorum da demedim. Öpüyorum&hellip;" dedi ve ekledi. Oyuncu Fırat Altunmeşe'nin paylaşımı önce herkesi şaşırttı ardından gündeme bomba gibi düştü.

06.01.2022 16:09 - Son Güncelleme: 06.01.2022 16:57
Fırat Altunmeşe ’alayınız sahte’ dedi hepsinin üstünü çizdi! İzzet Altınmeşe evladını acı bir şekilde kaybetmiş Fırat ise abisiz kalmıştı

Fırat Altunmeşe 'alayınız sahte' dedi hepsinin üstünü çizdi! İzzet Altınmeşe evladını acı bir şekilde kaybetmiş Fırat ise abisiz kalmıştı...

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Fırat Altunmeşe ’alayınız sahte’ dedi hepsinin üstünü çizdi! İzzet Altınmeşe evladını acı bir şekilde kaybetmiş Fırat ise abisiz kalmıştı

Oyuncu Fırat Altunmeşe, kısa süre önce abisi Ali Murat Altunmeşe'yi kaybetti. Daha sonra Altunmeşe, Instagram'da takip ettiği birçok kişiyi sildiğini duyurdu.

Fırat Altunmeşe ’alayınız sahte’ dedi hepsinin üstünü çizdi! İzzet Altınmeşe evladını acı bir şekilde kaybetmiş Fırat ise abisiz kalmıştı

"ZATEN HEPİNİZİ ÇOK DA SEVMİYORUM"

Instagram hesabından birçok kişiyi sildiğini duyuran Fırat Altunmeşe, "Çoğunuzu takipten çıkıyorum çünkü genel olarak ilgimi çekmediğinizi fark ettim. Bunun sevgiyle, değerle alakası yok ama kırılan varsa hemen takipten çıksın. Zaten hepinizi çok seviyorum da demedim. Öpüyorum…"

Fırat Altunmeşe ’alayınız sahte’ dedi hepsinin üstünü çizdi! İzzet Altınmeşe evladını acı bir şekilde kaybetmiş Fırat ise abisiz kalmıştı

"Daha çok çıkacaktım yoruldum. Sonra devam edeceğim. Geride kalanların hepsi de ilgimi çekiyor diye bir şey yok. Yani ben seni gerçekten sevebilirim ama yazlıktaki fotoğrafın ya da nişan fotoğrafın ilgilimi çekmiyor. Bazılarınızı da sevmiyorum. Alayınız sahte!" ifadelerine yer verdi.

Fırat Altunmeşe ’alayınız sahte’ dedi hepsinin üstünü çizdi! İzzet Altınmeşe evladını acı bir şekilde kaybetmiş Fırat ise abisiz kalmıştı

İzzet Altınmeşe'nin oyuncu olan büyük oğlu Ali Murat Altunmeşe hayatını kaybetti. Altunmeşe'nin ölüm nedeninin kaldığı apartmanın 11'nci katından düştüğü ileri sürüldü.

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