Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk mı yaşıyor? Seren Serengil bomba iddianın arkasında işte böyle durdu...

Hakan Altun ile Ajda Pekkan'ın aşk yaşadığına yönelik iddialar gündemde yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Bülent Çavuşoğlu ile 8 yıllık aşkını ihanet yüzünden bitiren Ajda Pekkan'ın, kendisinden 28 yaş küçük müzisyen Hakan Altun ile sevgili olduğu hatta ikilinin Bodrum'da birlikte tatil yaptıkları iddia edildi. Konuyla ilgili Ajda Pekkan ve Hakan Altun'dan yanıt gecikmezken, Seren Serengil, iddiaları yalanlayan Altun'a, "Yaptığım her haberin arkasındayım. İnsanlar yaşadıklarının arkasında değillerse o onların bileceği iş. Aşk o kadar güzel ki örtülmesi değil, sahiplenilmesi gereken bir şeydir." dedi.