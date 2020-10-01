Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk mı yaşıyor? Seren Serengil bomba iddianın arkasında işte böyle durdu...

"ANNEMİN BİR YAKINI SÖYLEDİ"

Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşk mı yaşıyor? Seren Serengil, dün sunucusu olduğu programın canlı yayında Ajda Pekkan ve Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını iddia etti. Çiftin flört aşamasında olduğunu söyleyen Serengil, "Mutlu olduklarını duydum" dedi. Bu iddialara ilk cevap Hakan Altun'dan geldi. Canlı yayında açıklama yapan Serengil "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar" demişti.