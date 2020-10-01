Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk mı yaşıyor? Seren Serengil bomba iddianın arkasında işte böyle durdu...
Hakan Altun ile Ajda Pekkan'ın aşk yaşadığına yönelik iddialar gündemde yerini koruyor. Geçtiğimiz günlerde Bülent Çavuşoğlu ile 8 yıllık aşkını ihanet yüzünden bitiren Ajda Pekkan'ın, kendisinden 28 yaş küçük müzisyen Hakan Altun ile sevgili olduğu hatta ikilinin Bodrum'da birlikte tatil yaptıkları iddia edildi. Konuyla ilgili Ajda Pekkan ve Hakan Altun'dan yanıt gecikmezken, Seren Serengil, iddiaları yalanlayan Altun'a, "Yaptığım her haberin arkasındayım. İnsanlar yaşadıklarının arkasında değillerse o onların bileceği iş. Aşk o kadar güzel ki örtülmesi değil, sahiplenilmesi gereken bir şeydir." dedi. Peki, Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan kaç yaşında?
"ANNEMİN BİR YAKINI SÖYLEDİ"
Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşk mı yaşıyor? Seren Serengil, dün sunucusu olduğu programın canlı yayında Ajda Pekkan ve Hakan Altun'un aşk yaşamaya başladığını iddia etti. Çiftin flört aşamasında olduğunu söyleyen Serengil, "Mutlu olduklarını duydum" dedi. Bu iddialara ilk cevap Hakan Altun'dan geldi. Canlı yayında açıklama yapan Serengil "Bodrum'da annemin bir yakınından bu bilgiyi aldım. Kadın Ajda Pekkan'ı tanıyor. Ajda, Hakan Altun'la aşk yaşıyormuş. Ben çok desteğim çok mutlu olurlar. İkisi bir düet yapsa yer yerinden oynar. Ben yakıştırdım onları. Mutlu olduklarını da duydum. Şimdi flört aşamasındalar. Baskıdan dolayı inşallah ayrılmazlar" demişti.
"AŞKIN ÜSTÜ ÖRTÜLMEZ"
Serengil de aşkı yalanlayan Altun'dan sonra Instagram hesabından ortaya attığı iddia ile iligli bir paylaşım yaptı. Serengil, "Yaptığım her haberin arkasındayım. İnsanlar yaşadıklarının arkasında değillerse o onların bileceği iş. Aşk o kadar güzel ki örtülmesi değil, sahiplenilmesi gereken bir şeydir." dedi.