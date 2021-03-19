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Ajda Pekkan genç sevgilisinin ihanetini affetti! Süperstar'ın 9 yıl aşk yaşadığı sevgilisi kendisinden tam 22 yaş küçük...

Ajda Pekkan genç sevgilisinin ihanetini affetti! Süperstar'ın 9 yıl aşk yaşadığı sevgilisi kendisinden tam 22 yaş küçük...
19.03.2021 14:59
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Ajda Pekkan genç sevgilisinin ihanetini affetti! Geçtiğimiz yıl şubat ayında dokuz yıllık aşkı Bülent Çavuşoğlu'nun ihanetine uğrayan Süperstar Ajda Pekkan sevgilisine bir şans daha verdi. Pekkan'ı kaybettiği için pişman olan Çavuşoğlu, ilk adımı attı hatta araya yakın arkadaşlarını da soktu. Uğruna evliliğini bitirdiği Süperstar'ı çok yakınındaki bir sarışın güzelle aldatan Bülent Çavuşoğlu'nun çabaları sonunda karşılık buldu. İlişkilerine yeniden başlayan Ajda Pekkan ile sevgilisinin arasında ise tam 22 yaş fark var...


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