Ajda Pekkan genç sevgilisinin ihanetini affetti! Süperstar'ın 9 yıl aşk yaşadığı sevgilisi kendisinden tam 22 yaş küçük...

Bülent Çavuşoğlu'ndan sonra adı Hakan Altun ile anılan Süperstar, bu dedikoduları da yalanlamıştı. Ajda Pekkan cephesinden şimdi de yeni bir haber geldi. Dedikoduya göre Süperstar'ı kaybettiği için pişman olan Bülent Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay Ajda Pekkan'ın gönlünü almak için ilk adımı attı. Arka arkaya yaptığı jestler ve ortak dostları sayesinde biraz da olsun Süperstar'ı yumuşatmayı başaran iş adamı, bir süre önce de ünlü sanatçıyla Bodrum'da buluştu.



