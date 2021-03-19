Ajda Pekkan genç sevgilisinin ihanetini affetti! Süperstar'ın 9 yıl aşk yaşadığı sevgilisi kendisinden tam 22 yaş küçük...
Ajda Pekkan genç sevgilisinin ihanetini affetti! Geçtiğimiz yıl şubat ayında dokuz yıllık aşkı Bülent Çavuşoğlu'nun ihanetine uğrayan Süperstar Ajda Pekkan sevgilisine bir şans daha verdi. Pekkan'ı kaybettiği için pişman olan Çavuşoğlu, ilk adımı attı hatta araya yakın arkadaşlarını da soktu. Uğruna evliliğini bitirdiği Süperstar'ı çok yakınındaki bir sarışın güzelle aldatan Bülent Çavuşoğlu'nun çabaları sonunda karşılık buldu. İlişkilerine yeniden başlayan Ajda Pekkan ile sevgilisinin arasında ise tam 22 yaş fark var...
Bülent Çavuşoğlu'ndan sonra adı Hakan Altun ile anılan Süperstar, bu dedikoduları da yalanlamıştı. Ajda Pekkan cephesinden şimdi de yeni bir haber geldi. Dedikoduya göre Süperstar'ı kaybettiği için pişman olan Bülent Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay Ajda Pekkan'ın gönlünü almak için ilk adımı attı. Arka arkaya yaptığı jestler ve ortak dostları sayesinde biraz da olsun Süperstar'ı yumuşatmayı başaran iş adamı, bir süre önce de ünlü sanatçıyla Bodrum'da buluştu.
DOSTLARINI ARAYA SOKTU
Dedikoduya göre iş adamının aynı hatayı bir daha yapmayacağına inanan Ajda Pekkan, ilişkiye yeni bir şans verdi… Süperstar ile Bülent Çavuşoğlu'nun aşkı, iş adamının Tuğçe Eyilik ile evli olduğu dönemde başladı. Bu nedenle ilişkilerini gizli saklı yaşamaya başlayan çift, tam dokuz yıl boyunca da objektiflerden kaçmayı başardı.