Haberler Video Magazin Videoları Binnur Kaya'nın çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarını görenler inanamadı

Binnur Kaya'nın çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarını görenler inanamadı

Binnur Kaya'nın çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarını görenler inanamadı
19.03.2021 18:18
Ana Sayfa 00:37
Yüsra Geyik ve kardeşi...
Ana Sayfa 01:41
Pitbullun polislere saldırdığı...
Ana Sayfa 01:56
TEI-TJ300 test edildi! Dikkat...
Ana Sayfa 01:57
Başkan Erdoğan'ın kritik...
Ana Sayfa 01:56
Gergerlioğlu'ndan Meclis'te...
Ana Sayfa 01:15
Fahrettin Altun sloganı...
Ana Sayfa 01:49
Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e...
Ana Sayfa 02:51
Guy Ritchie Antalya'da iş...
Ana Sayfa 00:18
41 yıl hapse mahkum oldu!...
Ana Sayfa 02:20
Yunanistan 7 göçmeni darbedip...
Ana Sayfa 02:39
İki bakan yangın bölgesinde!...
Ana Sayfa 00:44
Akıncı 12. bölüm 2. fragmanı

Şu sıralar Kırmızı Oda adlı diziyle izleyici karşısına çıkan Binnur Kaya son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. İlk olarak 1996 yılında ekranlarda kendine yer bulan Kaynanalar dizisinde yer alan Binnur Kaya Abuzer Kadayıf, Babam ve Oğlum, Cinayet Süsü, Çarli, Bir Demet Tiyatro, 7 Numara, Yabancı Damat, Kavak Yelleri, Avrupa Yakası, Türk Malı, Muhteşem Yüzyıl gibi çok izlenen yapımlarda rol aldı. Binnur Kaya bunca yıla rağmen özel hayatını gözlerden çok çok uzak tutuyor. Özel yaşamına dair pek çok detay gizli kalan Binnur Kaya'nın çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflarını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Nedeni ise Binnur Kaya'nın simasının asla değişmemesi. İşte başta Binnur Kaya olmak üzere ünlülerin çocukluk ve gençlik yıllarına ait fotoğraflar.


Magazin Videoları