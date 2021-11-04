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Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl? Kardeşi açıkladı! Türkan Şoray detayı dikkat çekti

Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl? Kardeşi açıkladı! Türkan Şoray detayı dikkat çekti
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Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Fatma Girik, Ezo Gelin, Keşanlı Ali Destanı, Büyük Yemin, Acı gibi yapımlarda sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Girik, son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla ise hayranlarını korkutmuştu. İstanbul'daki bir hastanede fizik tedavi gören sinema sanatçısı Fatma Girik'in sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Usta oyuncunun kardeşi Günay Girik, Fatma Girik'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklamada bulundu. Günay Girik'in açıklamasındaki Türkan Şoray detayı ise dikkat çekti. İşte Fatma Girik'in sağlık durumu...

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İstanbul'daki bir hastanede fizik tedavi gören sinema sanatçısı Fatma Girik'in durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinde uzun süredir yaşamını sürdüren ancak yaklaşık bir ay önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle fizik tedavi için İstanbul'daki bir hastaneye götürülen Girik'in sağlık durumunda düzelme olduğu öğrenildi.

Girik'in kardeşi Günay Girik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ablasının moralinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Girik, sinemaseverlerden sürekli destek mesajları aldıklarını belirterek,"Ablam iyileşmeye başladı. Fizik tedaviye de iyi gidiyor, sağlığı daha iyi. Ablamı ve bizi hiç yalnız bırakmayan Sinema sanatçısı Türkan Şoray başta olmak üzere diğer sanatçı dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Yeniden Bodrum'a dönmek için sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Fatma Girik, temmuz ayında tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılmış, burada yaklaşık bir hafta tedavi süreci geçirmişti.

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