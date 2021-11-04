Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl? Kardeşi açıkladı! Türkan Şoray detayı dikkat çekti

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Fatma Girik, Ezo Gelin, Keşanlı Ali Destanı, Büyük Yemin, Acı gibi yapımlarda sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Girik, son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla ise hayranlarını korkutmuştu. İstanbul'daki bir hastanede fizik tedavi gören sinema sanatçısı Fatma Girik'in sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Usta oyuncunun kardeşi Günay Girik, Fatma Girik'in sağlık durumuna ilişkin bir açıklamada bulundu. Günay Girik'in açıklamasındaki Türkan Şoray detayı ise dikkat çekti. İşte Fatma Girik'in sağlık durumu...