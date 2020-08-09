Afra Saraçoğlu K-Pop dansıyla sosyal medyayı salladı!

09.08.2020 12:04

Mert Yazıcıoğlu ile 1 yılı aşkın bir süredir birliktelik yaşayan Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde ilişkide aradığı en önemli şeyin güven olduğunu ifade etmiş ve açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Instagram pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu, dans videosu ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Paylaşımında K Pop türünü yeni keşfettiğini aktaran Saraçoğlu, dans hocasıyla birlikte çalışmalara başladığını ifade etti. Oyunculuğundaki başarısı kadar güzelliği ve dansa olan yeteneği ile de dikkat çeken 22 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun boyu merak konusu oldu.

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile 1 yılı aşkın bir süredir birliktelik yaşayan Afra Saraçoğlu, Güney Kore popu olarak bilinen ve dünyada ciddi bir hayran kitlesine sahip olan K-Pop müziği eşliğinde yeteneğini konuşturdu. Güzel oyuncu, sergilediği figürlere son derece hakim olduğu görülürken dans öğretmeniyle birlikte izleyenleri büyüledi. Saraçoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

"K-POP'U YENİ KEŞFETTİM"

Ünlü oyuncu, dans şovunu Instagram hesabından, "Dans etmeye bayılıyorum. K-Pop'u da yeni keşfettim ve gerçekten çok sevdim. Hocama koşa koşa 'hadi bana hemen K-Pop öğret dedim' ve kısa sürede böyle bir şey çıktı ortaya. Eğlen" notuyla paylaştı.