RAMAZAN İMSAKİYE
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Ahmet Kaya'nın mezarına giden İzzet Yıldızhan'ın duygusal anları!

Ahmet Kaya'nın mezarına giden İzzet Yıldızhan'ın duygusal anları!
11.04.2023 15:48 - Son Güncelleme: 11.04.2023 15:50

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Ahmet Kaya'nın mezarına giden İzzet Yıldızhan'ın duygusal anları! 23 yıl önce vefat etmişti Ahmet Kaya... Çıktığı Fransa seyahatinde ilk olarak sanatçı Ahmet Kaya'yı kabri başında ziyaret eden İzzet Yıldızhan "Ahmet Kaya ile yeri geldi aynı sofradan Yemek yedik, yeri geldi bana ağabeylik yaptı. Bende apayrı bir öneme sahip olan birisidir. Paris'e iner inmez ilk olarak kabri başına gittim. Gittiğimde özel bir gün değildi ama mezarının başı bir an olsun boş kalmadı. Benim gibi ziyarete gelen insanlarla doluydu. Nur içinde uyusun inşallah" diyerek duygularını dile getirdi.

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