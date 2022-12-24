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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in pozları sosyal medyayı salladı! Herkes onları konuştu

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in pozları sosyal medyayı salladı! Herkes onları konuştu
24.12.2022 14:10 - Son Güncelleme: 24.12.2022 14:10

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Star Tv ekranlarında yayınlanan, başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını sezona öyle bir giriş yaptı ki, konuşulmadan bir gün bile geçmiyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını'nın başrolleri Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir izleyiciler tarafından birbiriyle çok yakıştırılırken, Saraçoğlu uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde de Kubilay Aka'nın, Afra ve Mert'in samimiyetinden rahatsız olup, Mert Ramazan Demir'le kavga ettiği iddia edilmişti. Tüm bu yaşananların ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in bir dergi için verdiği pozlar sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. İşte o pozlar...

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