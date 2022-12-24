Haberler Magazin Videoları Yalı Çapkını dizisinin Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un oğlu bakın kim çıktı! Babası gibi o da çok ünlü! Meğer eski eşi Zerrin Tekindor...

Yalı Çapkını dizisinin Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un oğlu bakın kim çıktı! Babası gibi o da çok ünlü! Meğer eski eşi Zerrin Tekindor...

Yalı Çapkını dizisinin Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un oğlu bakın kim çıktı! Babası gibi o da çok ünlü! Meğer eski eşi Zerrin Tekindor...
24.12.2022 08:11 - Son Güncelleme: 24.12.2022 08:14

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Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Bozam gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'yı canlandıran Çetin Tekindor, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine Tekindor'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizide Ferit'in dedesini canlandıran usta oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. 1988–1999 yılları arasında Zerrin Tekindor ile evli olan Çetin Tekindor hakkında en çok "Çetin Tekindor'un çocuğu var mı?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Çetin Tekindor'un oğlu kimmiş...

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Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Halis Ağa karakteriyle hafızalara kazınan Çetin Tekindor, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu.

Bunun üzerine Tekindor'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizide Ferit'in dedesini canlandıran usta oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.

1988-1999 yılları arasında Zerrin Tekindor ile evli olan Çetin Tekindor hakkında en çok "Çetin Tekindor'un çocuğu var mı?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Oyuncunun oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ÇETİN TEKİNDOR VE OĞLU HİRA TEKİNDOR

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