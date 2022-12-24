Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Halis Ağa karakteriyle hafızalara kazınan Çetin Tekindor, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu.

Bunun üzerine Tekindor'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizide Ferit'in dedesini canlandıran usta oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.

1988-1999 yılları arasında Zerrin Tekindor ile evli olan Çetin Tekindor hakkında en çok "Çetin Tekindor'un çocuğu var mı?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Oyuncunun oğlunun kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ÇETİN TEKİNDOR VE OĞLU HİRA TEKİNDOR