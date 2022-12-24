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Seren Serengil bir anda alıp başını çıkmış Bircan Bali ve Arto donup kalmıştı! Meğer kapışmışlar

Seren Serengil bir anda alıp başını çıkmış Bircan Bali ve Arto donup kalmıştı! Meğer kapışmışlar
24.12.2022 16:36 - Son Güncelleme: 24.12.2022 16:37

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Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Söylemezsem Olmaz programında flaş bir gelişme yaşanmıştı geçtiğimiz günlerde. Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in moderatör koltuğuna oturduğu programın canlı yayında Seren Serengil bir anda ortadan kaybolmuş sonrasında Serengil'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı. Ancak gelin görün ki bir ertesi gün yayınlanan programda Seren Serengil'in adı bile anılmamıştı. Tüm bunların ardından Serengil, Instagram hesabından öyle bir 'mobbing' paylaşımı yaptı ki, yapacağı hamle şimdiden merak konusu oldu. 3'lü arasında ipler fena halde gerildi. İşte detaylar...

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