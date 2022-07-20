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Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile uluorta kavga etti mi? Ünlü televizyoncu suskunluğunu bozdu: 'Bir deli..'

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile uluorta kavga etti mi? Ünlü televizyoncu suskunluğunu bozdu: 'Bir deli..'
20.07.2022 16:03

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Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Ancak Kurban Bayramı'nda Meedo ve Melisa Ilıcalı'nın Paris'te çekilen bir fotoğrafı sonrası ikilinin barıştığı iddia edilmişti. Sonrasında Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın bir plajda kavga ederken çekildiği iddia edilen fotoğrafı sızmıştı. Günlerce konuşulan konu hakkında Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

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