Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'yla plaj kavgasını resmen açıkladı bombaladı 'bir deli..' Nafaka yüzünden kavga ettiler deniyordu
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koymuştu. Ancak Kurban Bayramı'nda Meedo ve Melisa Ilıcalı'nın Paris'te çekilen bir fotoğrafı sonrası ikilinin barıştığı iddia edilmişti. Sonrasında Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın bir plajda kavga ederken çekildiği iddia edilen fotoğrafı sızmıştı. Günlerce konuşulan konu hakkında Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. İşte detaylar...
Melisa ismini verdikleri bir kızları olan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'da ünlülerin uğrak bir restoranında tartıştıkları iddia edildi. İkilinin kavga ettiği iddia edilen görüntünün magazin gündemine bomba gibi düşmesinin ardından Ilıcalı'dan beklenen açıklama geldi.
Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haziran ayında Ibiza'da tatilde oldukları sırada romantik bir evlilik teklifi almış, bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. İlişkisiyle magazin gündeminde düşmeyen 31 yaşındaki fenomen, Mohammed Alsaloussi'ye 'Evet' demişti. İtalyan Dj Guido Senia ile ayrıldıktan sonra mutluluğu Mısırlı iş insanında bulan Şubaşı, nikah masasına oturmak için gün sayarken, sürpriz şekilde Meedo'dan ayrıldığını duyurmuştu.
"SAYGI VE ANLAYIŞ RİCA EDİYORUM"
Ünlü isim, sonrasında Instagram hesabından, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" açıklamasını yapmıştı.
"SEVGİLİSİNİN DEDİKODUSUNU YAPTI" İDDİASI
Şeyma Subaşı, "Saygı çerçevesinde ilişkimizi bitirdik" dese de, olayın perde arkasının hiç de öyle olmadığı iddia edilmişti. İddiaya göre; Şeyma, arkadaşlarıyla Meedo'nun dedikodusunu yaptı. Bunu öğrenen Mohammed Alsaloussi, sevgilisiyle tartışmaya başlamış; özür dilemek yerine "Ben Türkiye'ye dönüyorum" diyen Subaşı, sosyal medyadan ayrıldıklarını duyurmuştu.
BARIŞTILAR DERKEN...
Sonrasında da Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı yeniden barıştığı iddia edilmişti. İddialara göre Melisa ile Meedo'nun bu görüntüsü Paris seyahetindendi.