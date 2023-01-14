Haberler Magazin Videoları 9 yıl önce evlenmişler! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema'sı Ceren Karakoç’un kocası bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

9 yıl önce evlenmişler! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema'sı Ceren Karakoç’un kocası bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...

9 yıl önce evlenmişler! Kızılcık Şerbeti’nin Nursema'sı Ceren Karakoç’un kocası bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Aşk ve Mavi’nin yakışıklısıyla...
14.01.2023 08:56 - Son Güncelleme: 14.01.2023 08:57

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Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör gibi isimleri buluşturan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Ceren Karakoç evli mi? Ceren Karakoç'un eşi kim?" sorularının yanıtını arattı. Karakoç'un 9 yıl önce ünlü oyuncu ile nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Ceren Karakoç'un Aşk ve Mavi'de de rol alan oyuncu eşi Osman Karakoç...

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