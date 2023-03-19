Haberler Magazin Videoları 77'lik Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray bakın aslen nereli! Duyan inanamadı!

77'lik Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray bakın aslen nereli! Duyan inanamadı!

77'lik Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray bakın aslen nereli! Duyan inanamadı!
19.03.2023 23:16 - Son Güncelleme: 19.03.2023 23:18

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:59
Başım Belada’nın Çağdaş’ı Kaan...
Magazin 00:07
Gökçe Akyıldız oğlu Ömer’in...
Magazin 00:10
Songül Karlı göğüs...
Magazin 00:35
Sunucu Ezgi Sertel'in acı günü
Magazin 00:27
Mert Yazıcıoğlu üstsüz...
Magazin 00:49
Gökhan Özen'in son halini...
Magazin 00:10
Kalça dansıyla tanınan Solmaz...
Magazin 00:29
9 yıldır komada olan Kim...
Magazin 00:20
Pınar Altuğ kırmızı taytıyla...
Magazin 03:13
Evi terk etti! Demet Özdemir...
Magazin 00:59
Aşk yok iş var! Defne Samyeli...
Magazin 00:20
Şeyma Subaşı’nın yeni işine...

77 yaşındaki oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Yeşilçam yıldızı hakkında en çok "Türkan Şoray aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Magazin Videoları

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde doğan Türkan Şoray memur bir ailenin ilk çocuğudur. Baba tarafı Kabartay Çerkezlerindendir, anne tarafı Selânik göçmenidir. Nazan ve Figen adında iki kız kardeşi daha olan Şoray'ın babası vefat etmişti. Fatih Kız Lisesi orta bölümü mezunu olup annesi Meliha Sav'ın (1927-1984) desteğiyle sinemaya adım atan Şoray, 1962 yılında Galatasaray eski asbaşkanı Rüçhan Adlı (1923-1995) ile 20 yıl bir birliktelik yaşadı. Bu süre içinde birkaç defa ayrılıp barışan çift, Rüçhan Adlı'nın eşinden bir türlü boşanmaması yüzünden yollarını ayırdı. Türkan Şoray, 1995 Ağustos'unda hastaneye kaldırılan Adlı'yı son anlarına kadar yalnız bırakmadı. Tiyatro oyuncusu Cihan Ünal ile 1983'te evlenmiş 1987'de ayrılmış ve bu evlilikten Yağmur adlı bir kızları olmuştur.

Türkan Şoray'dan AKP'li Bostancı'ya cevap geldi

SON DAKİKA