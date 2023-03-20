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Demet Özdemir’den hakkında çıkan iddialara çok sert tepki!

Demet Özdemir’den hakkında çıkan iddialara çok sert tepki!
20.03.2023 08:59 - Son Güncelleme: 20.03.2023 08:59

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Demet Özdemir, geçen ağustos ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Evlendikleri günden bu yana sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü çiftin evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaştığı iddia edilmişti. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un kavga ettiği, Özdemir'in evi terk ettiği iddiaları çok konuşulurken bir yandan da gündemi sallayan 'evli yönetmen ile evli kadın oyuncunun yasak aşkı' başlıklı haber her şeye tuz biber olmuştu. Demet Özdemir'den konuya dair açıklama geldi.

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