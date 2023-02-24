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50’lik Defne Samyeli’nin genç kalmanın sırrını açıkladı

50’lik Defne Samyeli’nin genç kalmanın sırrını açıkladı
24.02.2023 08:44 - Son Güncelleme: 24.02.2023 08:44

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Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Asena Girişken, Ercan Kesal, Feyza Sevil Güngör gibi başarılı isimlerin yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Elmas Heves karakterini canlandıran Defne Samyeli, yapımın yayınlanması üzerine gündem oldu. Oyunculuğunun yanı sıra fit hali ve pürüzsün cildiyle de dikkat çeken Samyeli'nin gençlik sırrı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Samyeli'nin konuyla ilgili geçen sene verdiği bir röportaj ise tekrar gündeme geldi. İşte "15 yıldır neredeyse yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile" diyen Defne Samyeli'nin gençlik sırrı...

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