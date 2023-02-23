Vav TV İzle
Haberler Magazin 50’lik Defne Samyeli’nin gençlik sırrı ortaya çıktı! “15 yıldır yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile” demişti! Aldatmak’ın Elmas’ı...

50’lik Defne Samyeli’nin gençlik sırrı ortaya çıktı! “15 yıldır yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile” demişti! Aldatmak’ın Elmas’ı...

Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Asena Girişken, Ercan Kesal, Feyza Sevil Güngör gibi başarılı isimlerin yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Elmas Heves karakterini canlandıran Defne Samyeli, yapımın yayınlanması üzerine gündem oldu. Oyunculuğunun yanı sıra fit hali ve pürüzsün cildiyle de dikkat çeken Samyeli'nin gençlik sırrı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Samyeli'nin konuyla ilgili geçen sene verdiği bir röportaj ise tekrar gündeme geldi. İşte "15 yıldır neredeyse yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile" diyen Defne Samyeli'nin gençlik sırrı...

takvim.com.tr
23.02.2023 21:46 - Son Güncelleme: 23.02.2023 21:46
50’lik Defne Samyeli’nin gençlik sırrı ortaya çıktı! “15 yıldır yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile” demişti! Aldatmak’ın Elmas’ı...

Aldatmak'ta Elmas Heves karakterini canlandıran Defne Samyeli, dizinin ATV ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
50’lik Defne Samyeli’nin gençlik sırrı ortaya çıktı! “15 yıldır yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile” demişti! Aldatmak’ın Elmas’ı...

Oyunculuğunun yanı sıra fit hali ve pürüzsün cildiyle de dikkat çeken Samyeli'nin gençlik sırrı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

50’lik Defne Samyeli’nin gençlik sırrı ortaya çıktı! “15 yıldır yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile” demişti! Aldatmak’ın Elmas’ı...

Samyeli'nin konuyla ilgili geçen sene verdiği bir röportaj ise tekrar gündeme geldi.

50’lik Defne Samyeli’nin gençlik sırrı ortaya çıktı! “15 yıldır yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile” demişti! Aldatmak’ın Elmas’ı...

Şamdan dergisine konuşan Samyeli'nin genç kalma sırrını açıkladı. 20'li yaşlarda spora başladığını belirten 50 yaşındaki Defne Samyeli günde 9 saat uyuduğunu dile getirdi.

50’lik Defne Samyeli’nin gençlik sırrı ortaya çıktı! “15 yıldır yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile” demişti! Aldatmak’ın Elmas’ı...

Defne Samyeli pürüzsüz cildinden beslenmesine kadar merak edilen tüm sorulan cevabını yanıtladı.

SON DAKİKA