46 yaşındaki Demet Şener mayosuyla kızı İrem Kutluay’a poz verdi! “Kim der 2 çocuk annesi” 27 yıldır 56 kilo olan Demet’in sırrı...

Tolga Arman ile mutlu bir birliktelik sürdüren eski manken Demet Şener, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Şener, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı İrem Kutluay'a verdiği pozu yayınladı. Şener'in mayolu paylaşımı kısa sürede gündem olurken "Kim der 2 çocuk annesi" yorumları yapıldı. 27 yıldır 56 kilo olan Demet Şener'in formunun sırrı da ortaya çıktı. İşte o fotoğraf ve Demet Şener'in sırrı...