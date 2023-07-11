Haberler Magazin Videoları 46 yaşındaki Demet Şener mayosuyla kızı İrem Kutluay’a poz verdi! “Kim der 2 çocuk annesi” 27 yıldır 56 kilo olan Demet’in sırrı...

46 yaşındaki Demet Şener mayosuyla kızı İrem Kutluay’a poz verdi! “Kim der 2 çocuk annesi” 27 yıldır 56 kilo olan Demet’in sırrı...

46 yaşındaki Demet Şener mayosuyla kızı İrem Kutluay’a poz verdi! “Kim der 2 çocuk annesi” 27 yıldır 56 kilo olan Demet’in sırrı...
11.07.2023 13:22 - Son Güncelleme: 11.07.2023 13:24

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Tolga Arman ile mutlu bir birliktelik sürdüren eski manken Demet Şener, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Şener, o paylaşımlarına bir yenisini ekledi ve İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı İrem Kutluay'a verdiği pozu yayınladı. Şener'in mayolu paylaşımı kısa sürede gündem olurken "Kim der 2 çocuk annesi" yorumları yapıldı. 27 yıldır 56 kilo olan Demet Şener'in formunun sırrı da ortaya çıktı. İşte o fotoğraf ve Demet Şener'in sırrı...

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