Haberler Magazin Videoları Arda Güler'e Galatasaraylı sevgili! Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler bombayı patlattı! Sevgilisi Duru Nayman...

Arda Güler'e Galatasaraylı sevgili! Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler bombayı patlattı! Sevgilisi Duru Nayman...

Arda Güler'e Galatasaraylı sevgili! Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler bombayı patlattı! Sevgilisi Duru Nayman...
11.07.2023 13:19 - Son Güncelleme: 11.07.2023 13:20

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18 yaşındaki Arda Güler'in Real Madrid'e imzası günlerdir sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri. 2019 yılında Gençlerbirliği altyapısından, Fenerbahçe'ye kazanıdırılan Arda Güler, Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzaladı. 20 milyon Euro bonservis+bonuslarla birlikte 10 milyon euro'ya Madrid kadrosunda katılan Güler, önceki gün ilk idmanına da çıktı. Bir yandan Arda Güler'in Madrid'e transferi çok konuşulurken bir yandan da dedikodu kazanı kaynadı. Arda Güler'in sevgilisinin Galatasaraylı Duru Nayman olduğu iddia magazin gündeminde de geniş yankı buldu. İşte haberin detayları...

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