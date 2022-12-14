Yıllar önce ATV'de ekrana gelen 'Kara Para Aşk' dizisiyle şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Tuba Büyüküstün'ün 'Zeytin Ağacı' adlı dizisi de dünya çapında büyük ilgi görmüştü.







Özellikle Latin Amerika ülkelerinde en az Hollywood yıldızları kadar ünlü olan güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde kızlarıyla Paris'te yaşamaya başladığını açıklayarak da gündeme gelmişti.







Kısa bir süre önce İstanbul'a gelen ve söz verdiğim için adını saklı tutacağım Arjantinli bir iş insanın da Tuba Büyüküstün hayranlığı pahalıya patladı.







ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ!

İş insanının güzel oyuncuya olan sevgisini fırsat bilen bazı sahtekarların aklına ise şeytanın bile düşünemeyeceği bir fikir gelmiş.







Arjantinli iş insanına "Seni Tuba Büyüküstün ile tanıştırırız, sen de fotoğraf çektirirsin" diye kandıran sahtekarlar, bunun karşılığında güzel oyuncunun yabancı hayranından tam 40 bin euro yani yaklaşık 787 bin TL almış!







Tabii sahtekarlar, bu parayı alır almaz da sırrı kadem basmış. Arjantinli iş insanı da dolandırıldığını anlamış ama iş işten geçmiş...



Arjantinli iş insanı, 40 bin euronun peşine düştü ancak sonuç alamadı.