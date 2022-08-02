Haberler Magazin Videoları 20’lik genç kız oldu! ‘Küçük Gelini’ Çağla Şimşek’in son haline bakın! Derin dekolteli mayosuyla yeni yaşını kutladı gören inanmadı

20’lik genç kız oldu! ‘Küçük Gelini’ Çağla Şimşek’in son haline bakın! Derin dekolteli mayosuyla yeni yaşını kutladı gören inanmadı

20’lik genç kız oldu! ‘Küçük Gelini’ Çağla Şimşek’in son haline bakın! Derin dekolteli mayosuyla yeni yaşını kutladı gören inanmadı
02.08.2022 14:38

OTOMATİK OYNAT

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2013 yılında yayınlanan 'Küçük Gelin' dizisiyle hafızalara kazınan Çağla Şimşek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. 20'nci yaş gününe özel bir paylaşımda bulunan Şimşek, derin göğüs dekolteli mayosuyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda; genç oyuncunun değişimi dikkat çekti. Şimşek için "Çok güzel bir genç kız olmuş", "Maşallah yaş aldıkça güzelleşmiş" yorumları yapıldı. İşte 'Küçük Gelin' olarak hafızalara kazınan Çağla Şimşek'in o pozları...

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